Il giovane pilota di Scicli, Demian Falla, ha debuttato nel weekend del 2 e 3 maggio 2026 a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, nella prima prova del Campionato Italiano MiniEnduro. In sella alla sua GasGas 85 e difendendo i colori del MC Scicli, l’atleta sciclitano ha ottenuto un quarto posto complessivo nella categoria MiniEnduro Junior, misurandosi su un tracciato tecnico composto da Cross Test e un Enduro Test particolarmente insidioso.

La prima giornata di gara ha visto Demian Falla protagonista di una prestazione solida. Nella giornata di sabato, il pilota sciclitano ha concluso al secondo posto di classe, posizionandosi subito alle spalle del vincitore di categoria Luca Comotti. La determinazione mostrata nel primo giorno ha confermato la competitività del binomio pilota-moto nel contesto del campionato nazionale.

Tuttavia, la domenica è stata segnata da alcuni imprevisti tecnici e fisici. Una caduta durante il primo giro ha fatto scivolare Falla fino alla quindicesima posizione. Nonostante il distacco cronometrico, il pilota ha avviato una rimonta che lo ha riportato fino alla settima piazza provvisoria, dimostrando capacità di gestione dello stress in una competizione di alto livello.

Il bilancio finale del MC Scicli nel weekend campano

Le insidie del percorso di Oliveto Citra hanno condizionato la fase finale della domenica. Durante un tentativo di sorpasso all’ultimo giro, una seconda caduta ha impedito a Falla di completare la scalata della classifica, portandolo a chiudere la singola giornata in decima posizione. Grazie ai punti accumulati nei due giorni, il bilancio finale lo vede ai piedi del podio generale della categoria 85 Junior.

Secondo quanto riportato dal team, l’esperienza nel Salernitano è servita a testare la tenuta mentale dopo gli errori commessi. Il campionato MiniEnduro prosegue ora con la consapevolezza di poter competere per le posizioni di vertice. Resta fondamentale per il giovane talento di Scicli la capacità di reagire prontamente agli imprevisti di gara su terreni complessi tra pietre e alberi.