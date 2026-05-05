Uno studente di 19 anni è rimasto gravemente ferito a Lignano Sabbiadoro dopo essere caduto dal balcone di un hotel durante una gita scolastica. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Udine.

L’episodio si è verificato nella giornata di domenica 3 maggio, coinvolgendo un ragazzo originario di Monopoli, in Puglia, che si trovava nella località balneare friulana con i compagni di classe di un liceo scientifico per il viaggio dell’ultimo anno.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle testate nazionali, il diciannovenne sarebbe precipitato nel cortile interno della struttura ricettiva in cui alloggiava il gruppo scolastico insieme ai docenti accompagnatori. L’impatto con il suolo è stato estremamente violento.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Il personale sanitario, giunto sul posto in pochi minuti, ha stabilizzato il giovane prima di disporre il trasferimento d’urgenza verso il nosocomio di Udine. Il quadro clinico è apparso subito critico.

Le condizioni restano delicate. Attualmente, il diciannovenne si trova ricoverato in codice rosso, mentre la notizia ha colpito profondamente la comunità scolastica pugliese presente sul posto e i familiari informati dell’accaduto.

Sull’episodio hanno acceso i riflettori le autorità giudiziarie, che hanno avviato formalmente un’indagine per ricostruire con esattezza quanto accaduto nei momenti precedenti alla caduta. Al momento non sono state rese note ipotesi ufficiali sulle cause del volo dal balcone.

Il lavoro degli inquirenti si concentrerà nelle prossime ore sulla raccolta di testimonianze tra i compagni di classe e il personale dell’hotel, oltre ai rilievi tecnici necessari all’interno della stanza e sul balcone interessato dal tragico evento.