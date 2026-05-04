L’allarme sanitario scattato a bordo della nave da crociera MV Hondius riaccende i riflettori sull’hantavirus, un agente patogeno trasmesso all’uomo dai roditori che può causare sindromi respiratorie e renali fatali. Con tre vittime accertate durante la navigazione nell’Oceano Atlantico, la comunità scientifica analizza con attenzione la diffusione di questo genere virale, che comprende decine di specie diverse a livello globale.

Il contagio umano avviene solitamente per inalazione di aerosol prodotti dagli escrementi, dalla saliva o dall’urina di piccoli mammiferi infetti, oppure tramite il contatto diretto con queste secrezioni. Una volta penetrato nell’organismo, il virus attacca l’endotelio vascolare, provocando un aumento della permeabilità dei vasi che può sfociare in ipotensione, emorragie e shock.

Sintomi e diagnosi dell’infezione da hantavirus

Identificare tempestivamente l’infezione rappresenta la sfida principale per i medici, poiché i sintomi precoci sono facilmente sovrapponibili a quelli di una comune influenza. Febbre, dolori muscolari, cefalea e affaticamento caratterizzano la fase iniziale, rendendo ardua una diagnosi certa se il test viene eseguito prima delle 72 ore dall’insorgenza del malessere.

Le manifestazioni cliniche variano significativamente in base alla specie virale e all’area geografica. Nelle Americhe prevale la sindrome polmonare da hantavirus (HCPS), mentre in Europa e Asia è più frequente la febbre emorragica con sindrome renale (HFRS). Una forma più lieve, nota come nefropatia epidemica, è stata ampiamente osservata nel contesto europeo, dove il ministero della Salute segnala una preoccupante espansione delle aree infette.

La prognosi dei pazienti dipende in larga misura dalla rapidità dell’intervento. Sebbene le opzioni terapeutiche specifiche per la forma polmonare siano ancora limitate, la possibilità di sopravvivenza aumenta drasticamente con il ricovero immediato in terapia intensiva e l’applicazione di un supporto respiratorio adeguato. Il caso della nave MV Hondius sottolinea quanto la gestione tempestiva in ambienti isolati sia complessa e cruciale.

La minaccia delle malattie zoonotiche emergenti

Storicamente, l’hantavirus ha guadagnato l’attenzione delle cronache internazionali non solo per i focolai marittimi, ma anche per casi celebri in contesti domestici, come quello di Betsy Arakawa, scomparsa l’anno scorso a causa della sindrome polmonare contratta in New Mexico. I dati epidemiologici mostrano che le malattie zoonotiche, ovvero trasmesse dagli animali all’uomo, rappresentano circa il 60% delle patologie infettive emergenti a livello mondiale.

L’espansione urbana verso aree selvatiche e i cambiamenti climatici stanno alterando l’habitat dei roditori, favorendo una maggiore vicinanza tra queste specie e l’essere umano. In Europa, la sorveglianza sanitaria è stata intensificata proprio a causa dell’incremento dei casi registrati negli ultimi cinque anni, suggerendo che il monitoraggio delle popolazioni di roditori selvatici non sia più solo un tema ambientale, ma una priorità di sanità pubblica internazionale.