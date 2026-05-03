Il Modica Calcio Supercoppa Sicilia è realtà. La formazione della Contea ha conquistato ieri pomeriggio a Niscemi il prestigioso trofeo regionale, chiudendo ufficialmente una stagione che ha sancito il ritorno della società in Serie D. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, e i primi cittadini di Licata e Niscemi, a testimonianza del valore istituzionale dell’evento sportivo organizzato dalla LND Sicilia.

Il successo dei ragazzi guidati da mister Raciti rappresenta l’atto finale di un percorso agonistico che ha visto la compagine modicana protagonista assoluta del campionato. La vittoria della Supercoppa è stata definita dal sindaco Monisteri come “la ciliegina sulla torta di una stagione eccezionale”, sottolineando l’importanza del risultato per l’intero tessuto sociale e sportivo del Comune di Modica.

“Ecco la Supercoppa del A.S.D Modica Calcio 1932 vinta oggi pomeriggio a Niscemi, città simbolo della Sicilia che non si spezza e che sa rialzarsi. Una giornata bella – afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto – assieme ai sindaci di Licata e Niscemi e al presidente della LND Sicilia Sandro Morgana che ha voluto proprio Niscemi come città ospitante di questa festa del calcio siciliano. I ragazzi di mister Raciti hanno chiuso come meglio non potevano un anno calcistico eccezionale che ha riportato la nostra squadra in quarta serie! Grazie al mister, ai calciatori e un grazie speciale a Mattia Pitino, Luca Gugliotta e al presidente Peppe Rizza. Noi, i nostri tifosi e tutta la Città siamo pronti a camminare con voi! Ci vediamo al Pietro Scollo in serie D”.

Il traguardo raggiunto porta la firma della dirigenza composta da Mattia Pitino, Luca Gugliotta e dal presidente Peppe Rizza, che hanno coordinato il progetto tecnico culminato con la promozione in quarta serie. La squadra si prepara adesso ad affrontare il palcoscenico nazionale della Serie D, con lo stadio Pietro Scollo che tornerà a ospitare match di categoria superiore a partire dalla prossima stagione.

Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino modicano, la scelta di Niscemi come sede della finale da parte del presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, ha conferito una valenza simbolica alla manifestazione. La città, colpita in passato da diverse criticità, ha ospitato quella che è stata definita una vera festa del calcio siciliano, unendo le tifoserie in un clima di correttezza sportiva.