Tragico incidente mortale la scorsa notte sulla Strada Statale 113 a Campofelice Roccella. A perdere la vita è stato Davide Bellina di 39 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo viaggiava a bordo della sua motocicletta quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Jeep Renegade condotta da un uomo di 57 anni.

Le condizioni del motociclista sono apparse immediatamente critiche ai soccorritori del 118 giunti sul posto. Bellina è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giglio di Cefalù, dove il personale sanitario ha attivato tutte le procedure di emergenza nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi dei medici, le lesioni riportate nell’impatto sono risultate fatali e l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

La dinamica esatta dello scontro resta al momento oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, intervenute per effettuare i rilievi planimetrici e gestire la viabilità sulla SS 113, un’arteria stradale storicamente caratterizzata da un elevato volume di traffico, specialmente durante i ponti festivi. Il tratto interessato dall’incidente, in territorio di Campofelice di Roccella, è stato temporaneamente messo in sicurezza per permettere la rimozione dei veicoli coinvolti.

In un post su facebook con foto che condividiamo la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù scrive: ” La Fondazione Giglio si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi di Davide Bellina, anestesista, originario di Blufi (PA), prematuramente scomparso. Bellina lavora al Giglio dal 2020. Professionista eccelso, un rianimatore completo che amava il suo lavoro a cui dedicava tutto se stesso. I colleghi, con cui ha condiviso questi anni di attività, lo ricordano per la sua umanità, solarità, vivacità e per essere sempre un uomo di squadra.

Diceva sempre di non avere colleghi ma amici. Una perdita che ci rattrista, ci addolora e che vogliamo accompagnare unendoci in preghiera. La sua perdita colpisce duramente la nostra comunità professionale e umana. Ha voluto sottolineare il presidente Victor Di Maria a nome del Cda e della direzione strategica. A Davide va il nostro pensiero commosso, riconoscente e silenzioso. Bellina è rimasto coinvolto in un incidente stradale, la scorsa notte, in territorio di Campofelice di Roccella, sulla statale 113.”