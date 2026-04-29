La Sindrome di Dorian Gray colpisce un italiano su due, alimentando il timore diffuso di perdere l’attrattività fisica e l’utilità sociale con il passare degli anni. Secondo l’ultima indagine condotta da EngageMinds Hub, il Centro di ricerca dell’Università Cattolica di Cremona, l’invecchiamento viene oggi percepito come una minaccia diretta all’immagine e al ruolo nella collettività.

I dati emersi dallo studio evidenziano un cambiamento radicale nella definizione cronologica di anzianità. Per la popolazione italiana, infatti, la vecchiaia inizia ufficialmente a 71 anni, spostando in avanti il confine della “terza età” rispetto ai decenni precedenti, in stretta correlazione con l’aumento della longevità media.

La Sindrome di Dorian Gray e l’impatto psicologico

L’invecchiamento non è più visto come un semplice processo biologico, ma come una sfida alla competenza personale. Il 47% degli intervistati teme infatti di non sentirsi più utile per il prossimo, mentre il 41% prova timore all’idea di contare meno all’interno delle dinamiche sociali.

Questi timori riflettono una società in cui l’estetica e l’attivismo professionale definiscono il valore dell’individuo. La ricerca sottolinea che il 30% degli italiani vive con preoccupazione il mancato raggiungimento di tappe sociali considerate fondamentali, un segnale di pressione psicologica che va oltre la semplice salute fisica.

Vecchiaia e autonomia: i nuovi confini sociali

Il concetto di anzianità si è progressivamente sganciato dall’età pensionabile per legarsi a fattori soggettivi. Diventare anziani coincide oggi con la perdita di autonomia o con il manifestarsi di problemi di salute cronici, piuttosto che con un dato puramente anagrafico.

È interessante notare come la paura dell’esclusione sociale sia meno sentita rispetto a quella della perdita di ruolo: solo il 20% teme di essere isolato dalla propria cerchia di amici e parenti. L’invecchiamento viene dunque vissuto come una minaccia simbolica alla propria identità produttiva.

Storicamente, la percezione della vecchiaia ha subito fluttuazioni significative in Italia. Se negli anni ’50 e ’60 i 60 anni rappresentavano il declino definitivo, i progressi della medicina e del benessere quotidiano hanno trasformato i sessantenni in una fascia di popolazione ancora pienamente attiva e “giovane” nei consumi e nello stile di vita.

In base ai dati ufficiali forniti dall’Ateneo, la metamorfosi dell’anzianità è un processo inarrestabile. Resta da capire come il sistema sociale si adatterà a una popolazione che si sente “utile” e “giovane” fino a soglie d’età un tempo impensabili. L’attrattività fisica rimane però il nodo centrale del conflitto interiore.

La bellezza, insomma, resta il primo baluardo contro il tempo.

Per ulteriori approfondimenti sulle metodologie di ricerca applicate alla psicologia dei consumi, è possibile consultare i report ufficiali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.