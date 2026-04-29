Volotea riattiva la rotta Palermo-Ancona a partire dal prossimo 6 novembre, consolidando la propria presenza sullo scalo siciliano. Il collegamento sarà operativo con due frequenze settimanali, previste ogni lunedì e venerdì, per garantire la mobilità tra il capoluogo siciliano e il Centro Italia durante la stagione invernale.

Con l’aggiunta di Ancona, il network del vettore a Palermo raggiunge quota 22 destinazioni, confermando l’aeroporto “Falcone e Borsellino” come base strategica per la connettività europea di medie dimensioni. Il mercato domestico rimane un pilastro fondamentale, specialmente per le rotte che uniscono distretti produttivi e regioni con forti legami socio-economici, come le Marche e la Sicilia.

Strategie di crescita per il volo Palermo-Ancona

L’investimento sulla continuità operativa riflette una visione industriale condivisa tra il vettore e la società di gestione aeroportuale. L’obiettivo è trasformare Palermo in un hub attivo 365 giorni l’anno, riducendo la dipendenza dai soli picchi estivi. Storicamente, le rotte “point-to-point” verso le medie città italiane hanno dimostrato una resilienza maggiore rispetto ai voli internazionali puramente turistici, sostenendo l’economia locale anche nei periodi di bassa stagione.

“La ripartenza del collegamento per Ancona rappresenta il risultato concreto di un intenso e proficuo lavoro di squadra che ha visto coinvolti, in maniera sinergica e coordinata, gli aeroporti di riferimento e Volotea – dichiara Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Questo importante traguardo si inserisce in una strategia più ampia che punta a perseguire un duplice obiettivo: da un lato, ampliare l’offerta per i passeggeri siciliani, mettendo a loro disposizione interessanti opportunità di viaggio verso destinazioni italiane meno servite da collegamenti diretti; dall’altro, favorire e stimolare flussi di traffico incoming verso l’isola”.

Il management dello scalo palermitano sottolinea come l’efficienza dei trasporti sia un driver essenziale per la competitività del territorio. L’introduzione di questa rotta permette infatti di collegare due realtà geograficamente distanti ma economicamente interconnesse, favorendo lo scambio tra il distretto manifatturiero marchigiano e il comparto dei servizi e del turismo siciliano.

“L’ampliamento del network, anche nei mesi invernali, è un elemento chiave per sostenere la destagionalizzazione dei flussi turistici e per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di mobilità del territorio, sia sul fronte business sia leisure – afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – In questa direzione la collaborazione con partner industriali come Volotea si conferma strategica perché insieme stiamo lavorando per consolidare il ruolo del Falcone Borsellino come piattaforma di connessione sempre più integrata e competitiva a livello nazionale ed europeo”.

L’offerta di Volotea da Palermo per il 2026 comprende ora 6 destinazioni nazionali (tra cui Venezia e Verona), 10 rotte verso la Francia — con il recente inserimento di Parigi-Orly — oltre a collegamenti consolidati con Grecia e Spagna. Questa diversificazione garantisce ai residenti siciliani una capillarità di movimento che fino a pochi anni fa era esclusiva dei grandi hub intercontinentali.