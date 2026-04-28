L’Asd Giarratana Volley affronta oggi, 28 aprile 2026, la gara di ritorno dei play-off “Big” del campionato di Serie D femminile. La sfida si giocherà in trasferta presso il Pala Tomarchio di Viagrande, con inizio fissato per le ore 19:30. La formazione ragusana è chiamata a recuperare lo svantaggio accumulato nel primo incontro, terminato con una sconfitta interna per 3-0.
Il tecnico Saro Corallo ha preparato la gara puntando sulla concentrazione della squadra, conscio dell’impegno tecnico necessario per superare il turno. «Sappiamo che servirà una prestazione maiuscola, ma non partiamo battuti», ha dichiarato l’allenatore, aggiungendo che il gruppo intende giocare con determinazione fino all’ultimo scambio per dimostrare il valore del lavoro svolto.
La dirigenza segue la trasferta con un approccio pragmatico. Il presidente Salvatore Pagano ha sottolineato come questo tipo di confronti rappresenti un momento fondamentale per l’evoluzione del progetto sportivo. «Siamo consapevoli delle difficoltà, ma queste partite servono a crescere», ha commentato il numero uno rossoblù, auspicando che la squadra scenda in campo con coraggio.
L’incontro di stasera stabilirà il futuro del cammino play-off per il Giarratana.
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