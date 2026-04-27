La Sicilia si conferma protagonista nelle ultime estrazioni del 10eLotto. Tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile, tre diverse giocate effettuate nell’Isola hanno fruttato complessivamente 45.000 euro, distribuite tra le province di Ragusa, Siracusa e Palermo.
I premi più consistenti, del valore di 20.000 euro ciascuno, sono stati centrati grazie a due punteggi da “9”. La prima vincita è stata registrata giovedì a Pozzallo, in via San Giovanni Battista, seguita venerdì da un’estrazione identica ad Avola, in via Francesco Azzolini.
A queste si aggiunge una terza vincita da 5.000 euro realizzata a Bagheria, in provincia di Palermo, presso un punto vendita di via Roccaforte. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito in totale 12,4 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.
Dall’inizio del 2026, il montepremi complessivo erogato dal gioco ha raggiunto la cifra di 1,29 miliardi di euro. I dati confermano un trend costante di vincite per i concorsi legati al lotto, che continuano a vedere una partecipazione capillare in tutte le regioni italiane.
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