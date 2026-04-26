La viabilità triathlon Marina di Ragusa subisce modifiche significative oggi, domenica 26 aprile 2026, in occasione della prima edizione del Trofeo Triathlon organizzato dalla ASD Mothycense Triathlon. L’ordinanza comunale stabilisce divieti di sosta, chiusure al traffico veicolare e pedonale su più tratti del Lungomare Andrea Doria e delle strade limitrofe. Ecco tutto quello che occorre sapere prima di mettersi in auto.

Viabilità triathlon Marina di Ragusa: tutte le strade chiuse il 26 aprile

L’ordinanza disciplina quattro tipi di misure distinte, già in parte scattate dalla sera di ieri.

1. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 06.00 alle ore 17.00 del 26 aprile nei seguenti tratti:

Lungomare A. Doria , carreggiata lato mare in direzione via Calabrese, nel tratto tra piazza Malta e via Portovenere — ambo i lati

, carreggiata lato mare in direzione via Calabrese, nel tratto tra piazza Malta e via Portovenere — ambo i lati Su tutto il perimetro di piazza Malta

Lungomare A. Doria lato nord , in direzione verso piazza Malta, tratto via delle Ondine – via Stromboli

, in direzione verso piazza Malta, tratto via delle Ondine – via Stromboli Via Stromboli e via delle Ondine, nei tratti compresi tra le due corsie trasversali al Lungomare Andrea Doria

2. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16.00 del 25 aprile alle ore 17.00 del 26 aprile (misura già in vigore da ieri sera) su:

Lungomare A. Doria , tratto da piazza Malta all’intersezione con via Stromboli — ambo i lati

, tratto da piazza Malta all’intersezione con via Stromboli — ambo i lati Su tutto il perimetro di piazza Malta

3. Chiusura al transito veicolare il 26 aprile dalle ore 06.30 alle ore 15.00, o comunque fino al termine della gara, su:

Lungomare A. Doria , carreggiata lato mare in direzione Donnalucata, tra piazza Malta e via Portovenere/via Calabrese, comprese le strade che vi si immettono

, carreggiata lato mare in direzione Donnalucata, tra piazza Malta e via Portovenere/via Calabrese, comprese le strade che vi si immettono Via Stromboli (tratto Via delle Sirene – Lungomare A. Doria) e il tratto del Lungomare A. Doria, carreggiata a monte in direzione via Stromboli, tra via delle Ondine e via Stromboli

(tratto Via delle Sirene – Lungomare A. Doria) e il tratto del Lungomare A. Doria, carreggiata a monte in direzione via Stromboli, tra via delle Ondine e via Stromboli Piazza Malta , nel tratto tra via Caboto e il Lungomare A. Doria

, nel tratto tra via Caboto e il Lungomare A. Doria Via Cav. Michele Calabrese, tratto tra via Portovenere e SR n° 82 F. Nuova — eccetto i residenti di Marina di Ragusa, che potranno percorrere il tratto sotto scorta del personale dell’organizzazione

4. Chiusura al transito di pedoni e velocipedi il 26 aprile dalle ore 06.00 alle ore 15.00, o comunque fino al termine della gara, lungo la pista ciclabile del Lungomare A. Doria nel tratto tra piazza Malta e via Cav. Michele Calabrese, e su quest’ultima via fino all’interruzione della pista in direzione Donnalucata.

La gara: due distanze sul lungomare ragusano dalle ore 9

La manifestazione prende il via alle ore 9. Sono in programma il Triathlon Olimpico No Draft (1,5 km nuoto + 37,4 km bici + 10 km corsa) e il Triathlon Medio (1,9 km nuoto + 84,2 km bici + 21,1 km corsa), entrambi in formula No Draft e inseriti nel circuito Trofeo Magna Grecia.

Una prima assoluta per Marina di Ragusa in questo format agonistico. Il pubblico potrà seguire la gara come spettatore lungo il tracciato costiero, nel rispetto delle zone presidiate dall’organizzazione.

I residenti di Marina di Ragusa che necessitano di accedere ai tratti chiusi possono rivolgersi al personale dell’organizzazione presente alle intersezioni per ricevere assistenza e scorta.

Per il testo integrale dell’ordinanza è possibile consultare l’Albo Pretorio del Comune di Ragusa.