Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha firmato l’Ordinanza n. 52 del 10 giugno 2026 con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la sicurezza urbana e tutelare il decoro cittadino. Il provvedimento nasce dopo diversi episodi segnalati negli ultimi mesi, tra cui disturbi della quiete pubblica, atti vandalici e situazioni di tensione sociale.

Le aree maggiormente interessate sono state individuate nel centro storico di Vittoria, in particolare Piazza del Popolo, Via Cavour e Piazza Sorelle Arduino, oltre ad alcune zone di Scoglitti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.

L’ordinanza introduce una serie di divieti e limitazioni legati all’uso degli spazi pubblici, con particolare attenzione ai comportamenti ritenuti potenzialmente pericolosi o degradanti.

Tra le misure principali figurano il divieto di assembramenti non collegati alla normale fruizione delle aree pubbliche, il divieto di bivacco e l’obbligo di mantenere comportamenti rispettosi del decoro urbano.

Uno dei punti centrali della ordinanza Vittoria sicurezza urbana riguarda la gestione del consumo di alcol e l’utilizzo degli spazi pubblici.

Il provvedimento introduce infatti limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche e al consumo all’aperto di alcolici in contenitori di vetro o lattine, con l’obiettivo di ridurre situazioni di rischio e disordine nelle aree più frequentate.

Previsto anche il divieto di attività ludiche potenzialmente pericolose per i passanti, come l’uso di palloni, biciclette, monopattini, pattini e skateboard nelle piazze, nei parchi comunali e nelle aree pedonali.

Il Comune sottolinea che l’ordinanza non ha carattere punitivo, ma preventivo, e punta a garantire una maggiore fruibilità degli spazi pubblici da parte di famiglie, anziani e bambini.

Nel testo ufficiale si evidenzia inoltre come il provvedimento sia stato adottato dopo un aumento di segnalazioni da parte dei residenti, soprattutto nelle zone centrali e turistiche.

L’amministrazione comunale ha infine rivolto un invito alla collaborazione dei cittadini, italiani e stranieri, sottolineando la necessità di un rispetto condiviso delle regole per garantire una convivenza più ordinata e sicura.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere Vittoria e Scoglitti spazi più vivibili, riducendo i conflitti legati all’uso improprio delle aree pubbliche.