La Motyka Bike School Modica conferma il proprio ruolo da protagonista nel panorama giovanile della mountain bike siciliana. Nella quarta prova della Coppa Sicilia MTB, disputata a Carlentini, la società modicana ha conquistato quattro podi individuali e il terzo posto nella graduatoria riservata ai team partecipanti.

La manifestazione, ospitata nel Siracusano, ha visto in gara decine di giovani atleti provenienti da tutta l’Isola. Per il sodalizio della Contea sono arrivati risultati significativi in diverse categorie, a conferma della continuità del lavoro svolto nel settore giovanile.

Coppa Sicilia MTB, i risultati della Motyka Bike School

La giornata si è aperta con l’esibizione promozionale dedicata ai più piccoli. In pista anche Elsa Borgese, Carmine Barone e Alessandro Crucetta, protagonisti della categoria non competitiva riservata all’avviamento sportivo.

Nelle gare ufficiali, nella categoria G1 maschile, Carlo Andrea Borgese ha chiuso al diciassettesimo posto.

I risultati migliori sono arrivati nella categoria G2 maschile, dove la Motyka Bike School ha centrato una doppietta sul podio grazie alla vittoria di Santiago Borgese e al terzo posto di Giuseppe Agosta.

Prestazione di rilievo anche nella G4 maschile, con il successo di Nicolò Tagliarini, ormai presenza costante nelle posizioni di vertice del circuito regionale. Sul podio è salito anche Simone Adamo, terzo classificato. Nella stessa categoria si sono distinti inoltre Gabriele Aprile, quinto al traguardo, Lorenzo Cassarino quattordicesimo e Thomas Cataudella sedicesimo.

Nella G5 maschile, infine, Dominik Borgese ha sfiorato il podio con una quinta posizione.

Mountain bike giovanile, cresce il movimento in Sicilia

I risultati ottenuti a Carlentini hanno consentito alla formazione modicana di conquistare il terzo posto tra le società partecipanti alla quarta tappa della Coppa Sicilia, uno dei principali circuiti regionali dedicati alle categorie giovanili.

“Gli ottimi piazzamenti dei nostri atleti ci permettono ancora una volta di salire sul podio con il terzo posto tra le società partecipanti alla quarta tappa di Coppa Sicilia“, ha commentato Arianna Melilli, sottolineando come le prestazioni ottenute confermino la crescita del gruppo.