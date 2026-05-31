La Motyka Bike School Modica continua a raccogliere risultati importanti anche nel ciclismo su strada. Nella seconda tappa disputata a Palermo, la società giallonera ha conquistato il primo posto nella classifica delle società partecipanti, confermando la crescita dei propri giovani atleti dopo le recenti prestazioni ottenute nel settore mountain bike.
La trasferta nel capoluogo siciliano ha visto diversi ciclisti modicani mettersi in evidenza nelle rispettive categorie, portando a casa piazzamenti di rilievo e contribuendo al successo complessivo del team.
Nella categoria G1M, Carlo Andrea Borgese ha sfiorato il podio chiudendo in quarta posizione.
Successo pieno invece per Santiago Borgese, protagonista nella categoria G2M, dove ha conquistato il primo posto.
Buone notizie anche dalla categoria G4M, con Simone Adamo che ha ottenuto la seconda posizione. Nella stessa prova da segnalare anche il quarto posto di Nicolò Tagliarini.
La Motyka Bike School è salita sul podio anche nella categoria G5M, grazie al terzo posto conquistato da Dominik Borgese. Medaglia di bronzo inoltre nella categoria G5F per Bruna Maria Puccia.
Grande soddisfazione è stata espressa dallo staff tecnico della società modicana al termine della manifestazione.
“Siamo veramente felici delle prestazioni dei nostri piccoli campioni perché, oltre agli ottimi piazzamenti, hanno dimostrato qualità importanti anche nelle gare su strada”, spiegano i tecnici del sodalizio.
Per la società, il risultato ottenuto a Palermo rappresenta una conferma del percorso di crescita portato avanti sul territorio. Lo staff ha inoltre ringraziato le famiglie degli atleti e gli sponsor che sostengono l’attività sportiva durante tutta la stagione.
Il primo posto nella graduatoria delle società partecipanti rafforza il ruolo della Motyka Bike School Modica nel panorama giovanile siciliano, premiando il lavoro svolto quotidianamente con i giovani ciclisti della città.
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