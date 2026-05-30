Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 113, nel tratto tra Partinico e Alcamo, in provincia di Trapani. Nell’impatto tra un’Audi e una Fiat Punto ha perso la vita un uomo di 72 anni, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, alcune in modo serio. Il sinistro è avvenuto nei pressi del Ponte Tauro, lungo un tratto di strada particolarmente trafficato nelle ore mattutine. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dinamica ancora in fase di accertamento

Le cause dello scontro restano al momento sotto indagine. Gli agenti stanno acquisendo elementi utili per chiarire la sequenza dell’impatto tra i due veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, l’urto è stato particolarmente violento, al punto da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre alcuni feriti dalle lamiere.

I quattro feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona. Non sono state diffuse al momento informazioni ufficiali sulle loro condizioni cliniche.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore, con pesanti ripercussioni sul traffico tra i due centri del Palermitano.

Le autorità competenti stanno completando gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.