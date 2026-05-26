La Conad Scherma Modica torna da San Cataldo con un doppio titolo regionale ai Campionati a squadre Under 14 di spada. Le formazioni maschile e femminile hanno chiuso entrambe al primo posto, confermando la crescita del vivaio modicano nel circuito siciliano giovanile.

La competizione si è svolta nel fine settimana a San Cataldo, con la partecipazione delle principali società schermistiche della Sicilia. Per la società modicana è arrivato un risultato pieno: due squadre sul gradino più alto del podio nella prova di spada a squadre Under 14.

Nel settore maschietti/giovanissimi, il quartetto composto da Francesco Agosta, Antonio Corallo, Giuseppe Di Stefano e Antonio Iacono ha costruito il proprio percorso gara dopo gara. Ai quarti di finale successo contro il Circolo Scherma Jonica per 36-26, poi una semifinale tirata contro il CUS Catania chiusa 36-33. In finale la vittoria sulla Methodos S. Agata Li Battiati per 36-32 ha consegnato il titolo regionale.

Prestazione altrettanto solida nella categoria femminile bambine/giovanissime. La squadra formata da Emma Basile e Clara Messina, con l’atleta in prestito Lucia Gambino del Club Scherma Acireale, ha superato una finale combattuta contro Catania Scherma, chiusa 36-33.

Risultati che arrivano al termine della stagione Under 14, considerata dalla società un passaggio importante per la crescita tecnica degli atleti. Alcuni di loro hanno disputato a San Cataldo l’ultimo appuntamento agonistico dell’anno, chiudendo il percorso giovanile con due titoli regionali.

Parallelamente si sono svolte anche le gare dedicate a Esordienti e Prime Lame Under 10, primo approccio alla competizione ufficiale per i più piccoli. Assalti, emozione e prime esperienze in pedana hanno caratterizzato una giornata utile alla formazione sportiva del vivaio.

Lo sguardo ora si sposta al calendario nazionale. Nel prossimo fine settimana a Roma sono in programma i Campionati Italiani Cadetti, con la partecipazione di Ottavia Iacono nel fioretto femminile. A seguire, spazio ai Campionati Italiani Assoluti con Francesco Spampinato impegnato nel fioretto maschile.