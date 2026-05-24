La conferma del riconoscimento di IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) per l’Oasi Maria SS. di Troina è stata ufficializzata dal Ministero della Salute al termine della verifica periodica prevista dalla normativa nazionale.

Il decreto, firmato dal ministro Orazio Schillaci in concerto con la Regione Siciliana, rinnova lo status dell’istituto nell’area della psichiatria, confermandone il ruolo nel sistema sanitario e della ricerca italiana.

L’iter di valutazione ha riguardato i requisiti scientifici, organizzativi e assistenziali richiesti per mantenere la qualifica di IRCCS. La struttura di Troina ha superato il controllo ministeriale, che periodicamente verifica la capacità di integrazione tra assistenza clinica e attività di ricerca.

Il riconoscimento si inserisce in un percorso avviato nel 1988, anno della prima attribuzione dello status IRCCS all’istituto. Da allora, l’Oasi Maria SS. ha mantenuto la qualifica attraverso successive verifiche, consolidando il proprio ruolo nel campo delle neuroscienze e della neuropsichiatria.

Secondo la direzione dell’ente, la conferma rappresenta la continuità di un modello che unisce assistenza sanitaria e ricerca scientifica applicata, in particolare nei settori dei disturbi del neurosviluppo e delle disabilità intellettive.

Il direttore generale dell’Oasi di Troina, Arturo Caranna, ha definito il rinnovo del riconoscimento un attestato della qualità del lavoro svolto. Ha sottolineato come il risultato riguardi l’intera struttura e i professionisti impegnati quotidianamente nelle attività cliniche e di ricerca.

Il mantenimento dello status di IRCCS garantisce all’istituto la possibilità di continuare a operare come centro di riferimento nazionale, con accesso a finanziamenti e programmi di ricerca dedicati alle strutture di eccellenza del Servizio sanitario.