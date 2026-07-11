Il Consultorio Familiare di Comiso tornerà nella sua sede storica di via Keplero 1 a partire dal 15 luglio. La riapertura al pubblico è fissata per le ore 11, al termine di un intervento di riqualificazione che ha interessato l’immobile dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa e che, negli ultimi mesi, aveva reso necessario il trasferimento temporaneo delle attività nella struttura comunale di via Righi.

I lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria delle pareti interne ed esterne, l’adeguamento degli ambienti alle norme igienico-sanitarie, la realizzazione di un bagno accessibile alle persone con disabilità e il rifacimento della pavimentazione interna. Gli interventi rientrano nel piano di adeguamento delle strutture sanitarie dell’Asp di Ragusa.

Per gli utenti significa il ritorno dei servizi nella sede abituale dopo il periodo trascorso nei locali messi a disposizione dal Comune. Il consultorio rappresenta uno dei punti di riferimento del territorio per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e ai minori, attraverso attività di prevenzione, visite specialistiche e percorsi di supporto.

In vista della riapertura, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha ricordato il ruolo svolto dai consultori familiari fin dalla loro istituzione con la legge 405 del 1975. «Da allora centinaia di donne hanno varcato quella soglia per essere assistite, per effettuare esami e visite e per essere seguite nel loro percorso di vita. Insieme a loro anche coppie e minori», ha dichiarato la prima cittadina, sottolineando come, dopo circa mezzo secolo di attività, fosse necessario intervenire per ammodernare la struttura.

Schembari ha poi ringraziato l’Asp di Ragusa per aver inserito il consultorio di Comiso nel programma di riqualificazione delle sedi aziendali. Il riferimento è al direttore generale Giuseppe Drago e a Nuccia Pace, responsabile del Piano aziendale e direttrice dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Coordinamento dei Consultori.

I consultori familiari sono stati istituiti in Italia con la legge n. 405 del 29 luglio 1975 per offrire servizi di assistenza, prevenzione e sostegno alla maternità, alla famiglia e alla salute riproduttiva. Nel corso degli anni queste strutture hanno ampliato le proprie attività, diventando un presidio territoriale per l’educazione sanitaria, il supporto psicologico e l’assistenza a donne, coppie e adolescenti.

Con la conclusione dei lavori, il consultorio di Comiso riprenderà dunque l’attività nei locali di via Keplero 1, dove l’accesso ai servizi tornerà a svolgersi nella sede originaria dopo la parentesi del trasferimento temporaneo in via Righi.