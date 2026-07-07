L’aeroporto di Catania ha ripreso con effetto immediato le operazioni di decollo e atterraggio dopo il passaggio del livello di allerta per l’aviazione da rosso ad arancione negli spazi aerei attorno all’Etna. La modifica dello stato di allerta consente la riattivazione dei settori di volo e il ritorno alla normale operatività dello scalo.
L’aggiornamento è stato comunicato dalla Sac, la società che gestisce l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, che ha annunciato il ripristino dei servizi di volo dopo la decisione legata all’evoluzione delle condizioni nell’area interessata dall’attività del vulcano.
Nonostante la riapertura delle operazioni, la società invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto, poiché potrebbero essere necessari ulteriori aggiornamenti nella programmazione dei collegamenti.