Un giovane alla guida di uno scooter è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, in viale Primo Maggio a Scicli. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’autovettura. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato subito dopo l’incidente, richiamando l’attenzione dei residenti della zona, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro prima di disporne il trasferimento d’urgenza in ospedale.

Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane avrebbe riportato ferite gravi. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area, il traffico lungo viale Primo Maggio ha subito rallentamenti.