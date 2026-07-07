Dal 10 al 12 luglio Marina di Modica ospiterà una delle tappe Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley. Le iscrizioni si sono chiuse con 60 coppie complessivamente al via: 31 nel torneo femminile e 29 in quello maschile, numeri che confermano l’appuntamento siciliano tra i più partecipati del calendario nazionale.

Le qualificazioni scatteranno venerdì 10 luglio. Nel tabellone femminile saranno 21 le coppie impegnate a contendersi l’accesso al main draw, mentre nel maschile saranno 19 le formazioni in corsa per i sei posti disponibili nel tabellone principale. Sabato 11 e domenica 12 luglio spazio invece al main draw e alle sfide decisive per il titolo.

Tra gli uomini gli occhi saranno puntati soprattutto su Daniele Lupo, argento olimpico a Rio 2016, che torna sulla sabbia modicana dopo aver conquistato le ultime due edizioni del torneo, prima in coppia con Ivan Zaytsev e poi con Davide Borraccino. Quest’anno giocherà insieme ad Andrea Frinolli. Nel tabellone figurano anche i campioni d’Italia in carica Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, i vincitori della tappa di Marina di Ravenna Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, oltre a coppie di esperienza come Marco Caminati-Enrico Rossi, Tiziano Andreatta-Raoul Acerbi, Davide Borraccino-Marco Viscovich e Paolo Ingrosso-Simone Podestà.

Nelle qualificazioni proverà a conquistare un posto nel tabellone principale anche Paolo Ficosecco, campione italiano nel 2012, reduce dal terzo posto ottenuto nel torneo B1 di Gela insieme a Sablone.

Il torneo femminile propone il ritorno delle vincitrici delle ultime due edizioni disputate a Marina di Modica. Chiara They e Sara Breidenbach, che si imposero nel 2025, arriveranno in Sicilia dopo il successo conquistato domenica nella terza tappa stagionale del Campionato Italiano Assoluto a Marina di Ravenna, dove hanno superato in finale Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli. Torneranno anche Alice Gradini e Federica Frasca, vincitrici dell’edizione 2024.

Tra le protagoniste attese figurano anche Erika Ditta e Giada Benazzi, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, oltre a Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, finaliste lo scorso anno proprio sulla sabbia di Marina di Modica.

L’evento rientra nel programma di “Sabbie di Sicilia 2026”, la rassegna dedicata agli sport sulla sabbia in provincia di Ragusa. In questi giorni sono in corso gli ultimi lavori di allestimento dell’arena che ospiterà la manifestazione, mentre il calendario definitivo degli incontri delle qualificazioni sarà definito giovedì pomeriggio, dopo la scadenza del termine previsto per gli eventuali cambi di coppia.