L’ASP di Ragusa comunica che, da oggi e fino al 15 settembre, sono attivi gli Ambulatori infermieristici turistici nelle principali località costiere della provincia, con l’obiettivo di garantire un servizio di prossimità a supporto di residenti, villeggianti e turisti durante il periodo estivo.

Gli ambulatori saranno operativi tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nelle sedi individuate nei diversi distretti sanitari: Marina di Modica, Santa Maria del Focallo, Donnalucata, Cava d’Aliga, Pozzallo, Punta Braccetto, Casuzze, Marina di Ragusa, Scoglitti e Marina di Acate. Sarà attivo anche presidio di Modica Alta, in via Loreto Gallinara, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

Il servizio assicura prestazioni infermieristiche di base e attività di assistenza e orientamento, tra cui la rilevazione dei parametri vitali, il supporto all’automonitoraggio, le medicazioni semplici, la somministrazione di terapie su prescrizione medica, l’educazione alla corretta gestione di presidi e terapie, nonché l’indirizzo verso i servizi sanitari e socio-assistenziali più appropriati.