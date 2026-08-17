🔴 Aeroporto Catania (CTA): CHIUSO

🟢 Aeroporto Comiso (CIY): APERTO

🟠 Allerta Etna: ARANCIONE

📅 Aggiornato: 17 agosto 2026

Ultimo aggiornamento

L’Etna è il vulcano più attivo d’Europa e le sue eruzioni causano voli cancellati e la chiusura dell’aeroporto di Catania Fontanarossa (CTA). In casi eccezionali, come durante le eruzioni più intense, anche l’aeroporto di Comiso (CIY) può subire limitazioni. Quando la cenere vulcanica raggiunge determinate concentrazioni, l’ENAC dispone la chiusura degli spazi aerei con conseguenti disagi per migliaia di passeggeri. In questa pagina trovi tutti gli aggiornamenti della redazione su eruzioni, chiusure, riaperture e diritti dei passeggeri.

Cosa fare se il tuo volo è stato cancellato

Rimborso completo del biglietto entro 7 giorni

Riprotezione sul primo volo utile disponibile

Volo di ritorno al punto di partenza se sei già in viaggio

Pasti, bevande e hotel se necessario

La cancellazione per eruzione vulcanica rientra nelle “circostanze eccezionali” previste dal Regolamento CE 261/2004: la compensazione economica aggiuntiva fino a 250 euro non è dovuta, ma rimborso e assistenza sì. Contatta direttamente la tua compagnia aerea per avviare la pratica.

Aeroporto di Catania e Etna: cosa sapere

L’aeroporto di Catania Fontanarossa è il più trafficato della Sicilia. In caso di eruzione, la direzione del vento determina se lo spazio aereo viene chiuso: vento da est o nord-est spinge la cenere verso Catania e la chiusura diventa necessaria. In questi casi l’aeroporto di Comiso nel Ragusano diventa l’alternativa principale, con trasferimenti in autobus verso Catania, Siracusa e il resto dell’isola.

Come seguire gli aggiornamenti sull’Etna in tempo reale

Durante una fase eruttiva le informazioni cambiano rapidamente — uno spazio aereo può riaprire dopo poche ore o restare chiuso per giorni. Per restare aggiornato in tempo reale ti consigliamo di seguire più fonti contemporaneamente: il sito ufficiale dell’aeroporto di Catania su aeroporto.catania.it pubblica comunicati aggiornati sullo stato dei voli, così come aeroportodicomiso.com per lo scalo ragusano. L’INGV — Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia — pubblica invece i bollettini sull’attività vulcanica su ingv.it. La nostra redazione monitora tutte queste fonti e aggiorna questa pagina ad ogni variazione significativa, con articoli dedicati per ogni fase eruttiva rilevante. Puoi seguirci anche su Facebook dove pubblichiamo aggiornamenti immediati non appena la situazione evolve.

Domande frequenti sull’Etna e i voli

Quando riapre l’aeroporto di Catania dopo un’eruzione?

Dipende dall’intensità dell’eruzione e dalla direzione del vento. Le chiusure durano da poche ore a 2-3 giorni. Aggiornamenti ufficiali su aeroporto.catania.it.

L’aeroporto di Comiso è sempre aperto quando chiude Catania?

Non sempre. Nelle eruzioni più intense entrambi gli aeroporti possono subire sospensioni simultanee. In genere però Comiso rimane operativo.

Come raggiungo Catania da Comiso?

In autobus circa 90 minuti, in auto sulla SS514 circa 75 minuti. Dal terminal di Comiso partono autobus diretti per Catania, Ragusa e Siracusa.ù

Come seguo gli aggiornamenti in tempo reale?

Segui aeroporto.catania.it e aeroportodicomiso.com per gli aggiornamenti ufficiali, oppure rimani aggiornato su questa pagina e sulle notizie del Quotidiano di Ragusa.

Come funziona la chiusura dello spazio aereo per l’Etna

Quando l’Etna entra in eruzione con emissione significativa di cenere vulcanica, l’ENAC e l’ENAV monitorano in tempo reale la concentrazione di particolato nell’aria attraverso una rete di sensori. La decisione di chiudere lo spazio aereo non dipende dall’eruzione in sé, ma dalla direzione del vento e dalla densità della nube di cenere. Con vento da ovest la cenere viene spinta verso il mare e l’aeroporto di Catania resta operativo. Con vento da est o nord-est la nube si dirige verso la città e la chiusura diventa inevitabile. In questi casi l’ENAC emette un NOTAM — Notice to Air Missions — che dispone la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza da Catania Fontanarossa.

Etna e aeroporto di Catania: una convivenza difficile

L’aeroporto internazionale di Catania Fontanarossa è il più trafficato della Sicilia e il quinto in Italia, con oltre 12 milioni di passeggeri all’anno. La sua posizione, a soli 30 chilometri in linea d’aria dal cratere sommitale dell’Etna, lo rende uno degli aeroporti più vulnerabili al mondo alle eruzioni vulcaniche. Dal 2000 ad oggi si sono verificate decine di chiusure temporanee, alcune durate poche ore, altre fino a tre o quattro giorni consecutivi. Le eruzioni più intense dell’estate 2026 hanno provocato la chiusura dello spazio aereo per diversi giorni, con centinaia di voli cancellati e migliaia di passeggeri bloccati tra Catania, i principali aeroporti italiani ed europei.

Aeroporto di Comiso: l’alternativa quando Catania chiude

L’aeroporto di Comiso (CIY), situato nel Ragusano a circa 80 chilometri dall’Etna, è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento fondamentale per i passeggeri diretti in Sicilia orientale durante le chiusure di Catania. Gestito da SAC — la stessa società che gestisce Catania — Comiso opera voli nazionali e internazionali con compagnie come Ryanair e Wizz Air. Dal terminal di Comiso è possibile raggiungere Catania in circa 75 minuti d’auto sulla SS514, oppure con i bus di linea che collegano i due scali. Va precisato che nelle eruzioni più intense, quando la nube di cenere si estende su tutta la Sicilia orientale, anche Comiso può subire limitazioni o chiusure temporanee — anche se si tratta di casi rari rispetto alle chiusure di Catania.

L’Etna è tra i vulcani più attivi al mondo e le sue fasi eruttive si ripetono ciclicamente nel corso dell’anno, con intensità variabile. Le eruzioni con emissione significativa di cenere si verificano in media più volte all’anno e causano regolarmente interruzioni del traffico aereo su Catania. Ogni volta che si verifica una chiusura dello spazio aereo, la redazione del Quotidiano di Ragusa pubblica aggiornamenti in tempo reale su questa pagina e nella sezione Sicilia del sito, con informazioni su voli cancellati, riaperture degli aeroporti e diritti dei passeggeri.