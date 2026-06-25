Modica Alta avrà nuovamente un presidio sanitario operativo 24 ore su 24 a partire da mercoledì 1° luglio, dopo il completamento della fase di reclutamento del personale infermieristico prevista dall’Asp di Ragusa. L’apertura rappresenta un passaggio rilevante per l’assistenza sanitaria del territorio perché conferma la continuità dei principali servizi e mantiene attiva la postazione del 118 con ambulanza medicalizzata, destinata a coprire le emergenze dell’intera area.

La struttura di via Loreto continuerà a svolgere un ruolo di riferimento per i residenti di Modica Alta. Oltre al nuovo presidio sanitario H24, resteranno infatti operativi il consultorio familiare, il servizio di continuità assistenziale assicurato dai medici di medicina generale associati e la postazione del 118, attiva senza interruzioni durante il giorno e la notte.

Uno degli aspetti più significativi riguarda proprio il servizio di emergenza. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, la postazione del 118 avrebbe dovuto trasferirsi insieme alla Guardia Medica nella Casa di Comunità del quartiere Sorda. La soluzione individuata con l’Asp ha invece consentito di mantenerla a Modica Alta, evitando lo spostamento del servizio di emergenza.

Il sindaco Maria Monisteri Caschetto ha spiegato che il completamento del reclutamento degli infermieri ha permesso di rispettare il programma fissato dall’Azienda sanitaria. La prima cittadina ha inoltre sottolineato che, grazie alla disponibilità della direzione dell’Asp 7, «il servizio del 118 resta a Modica Alta per garantire assistenza piena alla popolazione di tutta la zona».

Nel suo intervento il sindaco ha ringraziato il direttore generale Pino Drago, insieme alla direzione sanitaria e amministrativa dell’Asp, per la scelta che consente di mantenere invariata la presenza del servizio di emergenza sul territorio.

L’apertura del presidio H24 e la conferma della postazione del 118 puntano così a rafforzare la rete dell’assistenza territoriale, assicurando ai cittadini la disponibilità continuativa dei servizi sanitari essenziali e una risposta immediata in caso di emergenza.