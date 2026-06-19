Indetta una riunione operativa per il presidio sanitario di Modica Alta dopo il trasferimento della Guardia medica alla casa di Comunità al piazzale Baden Powell alla Sorda. Lo annuncia l’Asp di Ragusa con una nota stampa diffusa oggi. Ecco cosa dice la nota stampa diramata oggi dall’Asp di Ragusa: a seguito delle interlocuzioni avviate con le istituzioni del territorio e dell’esigenza manifestata per la presenza di un presidio sanitario nell’area di Modica Alta, l’ASP di Ragusa ha indetto per lunedì prossimo una riunione operativa presieduta dal Direttore sanitario, con le strutture aziendali competenti.
L’obiettivo è verificare possibili ed eventuali soluzioni organizzative, compatibili con il nuovo assetto dell’assistenza territoriale, per garantire un punto di riferimento sanitario nell’area. Il Servizio di Continuità Assistenziale prosegue regolarmente la propria attività presso la Casa della Comunità in piazzale Baden Powell.