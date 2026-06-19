Scicli – Scatta il sequestro penale dell’area dove era stato realizzato uno chalet nella riserva del Fiume Irminio, nella zona di Playa Grande. Il provvedimento è stato eseguito nel primo pomeriggio dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo. I presunti responsabili sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.
La Capitaneria di Porto di Pozzallo ha eseguito il provvedimento nel corso della giornata, procedendo anche alla denuncia dei soggetti ritenuti responsabili dell’abuso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte né sulle successive fasi del procedimento giudiziario.