Sono iniziati nelle ultime ore i lavori di smontaggio della pedana-chalet realizzata a Playa Grande, nel territorio di Scicli. La rimozione della struttura, secondo quanto reso noto dall’amministrazione comunale, è stata avviata dai privati interessati dopo le intimazioni formulate dagli enti pubblici coinvolti nella vicenda.

Il caso aveva riguardato la costruzione di uno solarium-chalet in un’area del litorale vicina alla Riserva naturale del Fiume Irminio, una zona sottoposta a particolari tutele ambientali. La novità delle ultime ore è rappresentata dall’avvio delle operazioni di smontaggio, che segnano uno sviluppo concreto della vicenda.

Smontaggio dello chalet a Playa Grande

Secondo quanto comunicato dal Comune di Scicli, l’inizio della rimozione è arrivato dopo una serie di interventi e sollecitazioni da parte dell’amministrazione comunale e dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. Le attività di smontaggio sono state avviate nella giornata di ieri dai soggetti privati coinvolti.

Restano comunque ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, che seguiranno il loro iter indipendentemente dall’eliminazione della struttura. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle tempistiche necessarie per completare la rimozione né sugli eventuali provvedimenti successivi.

La tutela del litorale e della Riserva dell’Irminio

La vicenda richiama l’attenzione sulla salvaguardia del tratto costiero di Playa Grande e sull’area della Riserva del Fiume Irminio, uno dei siti naturalistici più rilevanti del territorio ragusano. L’azione coordinata tra Comune e Regione ha portato all’avvio delle operazioni di smantellamento, mentre restano in corso gli adempimenti previsti dalla legge.

Nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori sviluppi sull’esito delle verifiche e sulle eventuali conseguenze amministrative connesse alla vicenda.