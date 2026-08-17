Un escursionista di 30 anni, di origine americana, è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato colpito da un fulmine sull’Etna, nella serata di ieri. L’uomo si trovava lungo una zona vietata del vulcano quando si è scatenato un temporale.

I vigili del fuoco lo hanno soccorso verso le 20, quando era già in gravi condizioni. È stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro, dove è arrivato morto.

L’escursionista sarebbe salito sul vulcano percorrendo una zona interdetta. Durante il temporale è stato raggiunto dal fulmine che lo ha colpito.