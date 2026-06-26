Un uomo di 44 anni, originario di Pozzallo, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore sotto la doccia mentre si trovava in una villetta presa in affitto per le vacanze a Marina Marza, nel territorio di Ispica. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 24 giugno. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, il personale sanitario non è riuscito a salvargli la vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in casa insieme ai familiari quando, mentre si stava lavando, ha accusato un malessere improvviso. I parenti hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati in breve tempo l’ambulanza del Presidio territoriale di emergenza (Pte) e anche l’elisoccorso, mobilitato per garantire il più rapido supporto sanitario possibile. Il personale medico ha avviato tutte le manovre di rianimazione previste, ma le condizioni del 44enne sono apparse fin da subito estremamente gravi.

Il decesso è sopraggiunto nel giro di pochi minuti, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Al momento, secondo le informazioni disponibili, il malore sarebbe stato improvviso. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause che hanno provocato il decesso e non risultano, allo stato attuale, altri elementi oltre alla prima ricostruzione dei fatti.

La tragedia ha scosso la comunità di Pozzallo, città d’origine della vittima, e la località balneare di Marina Marza, dove il 44enne stava trascorrendo un periodo di vacanza con i propri familiari. L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza della tempestività nei soccorsi, anche se in casi di arresto cardiaco o di malori particolarmente gravi un intervento immediato può purtroppo non essere sufficiente a evitare l’esito più drammatico.