Si aggrava il bilancio del grave incidente sulla Ragusa-Santa Croce Camerina, avvenuto mercoledì pomeriggio lungo la Strada Provinciale 60, in contrada Mendolilli. Dopo il decesso di un uomo di 91 anni, è morta anche la moglie di 85 anni, ricoverata in condizioni gravissime in seguito allo scontro. La tragedia porta così a due il numero delle vittime coinvolte nell’incidente.

Secondo le informazioni disponibili, i due anziani coniugi, entrambi residenti a Ragusa, viaggiavano come passeggeri a bordo di una Toyota Yaris condotta da un familiare. Per cause ancora da accertare, l’utilitaria si è scontrata frontalmente con un pickup Ford intorno alle 15.30.

L’uomo era deceduto poco dopo il violento impatto, mentre la moglie era stata soccorsa e trasportata in ospedale con lesioni molto gravi. Nelle ore successive, nonostante le cure dei sanitari, anche la donna è morta a causa delle conseguenze riportate nell’incidente.

La dinamica dello schianto resta al vaglio delle autorità competenti. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause della collisione né sulle eventuali responsabilità. Gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto lungo il tratto della provinciale teatro dell’incidente.

Con il secondo decesso, la vicenda assume contorni ancora più drammatici. La morte della donna trasforma infatti quello che inizialmente era stato un grave sinistro stradale in una tragedia costata la vita a entrambi i coniugi, che si trovavano a bordo della stessa vettura al momento dell’impatto.

La Sp 60 Ragusa-Santa Croce Camerina è una delle arterie più trafficate del territorio e negli anni è stata teatro di diversi incidenti. In questo caso, però, saranno gli accertamenti tecnici e investigativi a chiarire l’esatta sequenza degli eventi e le cause che hanno portato al violento scontro frontale.