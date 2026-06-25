Un 91enne ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Strada Provinciale 60 Ragusa–Santa Croce Camerina, in contrada Mendolilli. Nello scontro, che secondo una prima ricostruzione ha coinvolto una Toyota Yaris e un pickup Ford, è rimasta gravemente ferita anche la moglie dell’anziano, ricoverata in codice rosso.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri, incaricati dei rilievi. L’incidente si è verificato intorno alle 15.30 lungo la provinciale che collega Ragusa a Santa Croce Camerina. A bordo della Toyota Yaris viaggiavano il 91enne, la moglie e un familiare alla guida dell’auto. Sul pickup Ford si trovava invece una sola persona.

L’impatto è stato particolarmente violento. Le condizioni dell’anziano sono apparse immediatamente critiche e, nonostante i soccorsi, ed il trasporto in ospedale in codice rosso per lui non c’è stato nulla da fare. La moglie del 91enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove resta ricoverata in prognosi riservata.

Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente attraverso i rilievi effettuati sul posto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori elementi sulle responsabilità o sulle circostanze che hanno portato allo scontro frontale.