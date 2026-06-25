Un 23enne è stato arrestato a Vittoria con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo un controllo della Polizia di Stato. L’intervento rientra nelle attività di vigilanza sul territorio e ha portato al sequestro di circa 60 grammi di hashish, oltre a denaro contante e strumenti ritenuti compatibili con l’attività di confezionamento della droga.

L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo disposto dagli agenti del Commissariato di Vittoria. Durante gli accertamenti, il giovane è stato sottoposto a una perquisizione personale, che ha consentito di individuare la sostanza stupefacente nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette.

Secondo quanto reso noto, gli operatori hanno recuperato circa 60 grammi di hashish, suddivisi in un panetto e una stecca. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati anche 80 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione e materiale ritenuto destinato al taglio e al confezionamento della sostanza.

Gli elementi raccolti hanno portato alla contestazione del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, fattispecie prevista dalla normativa sugli stupefacenti. Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno quindi determinato l’arresto del giovane, la cui posizione resta comunque sottoposta alle successive valutazioni dell’autorità giudiziaria nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, misura applicata in attesa dei successivi sviluppi del procedimento.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli che le forze di polizia svolgono con regolarità sul territorio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori elementi sull’indagine né sull’eventuale provenienza della droga sequestrata.