Modica si prepara a celebrare oggi, venerdì 26 giugno, l’80° anniversario dello Statuto Autonomistico della Regione Siciliana con una giornata di appuntamenti istituzionali e spettacolari che vedranno protagonista l’Aeronautica Militare. Il programma coinvolgerà Marina di Modica e il centro storico, con eventi aperti al pubblico che culmineranno nel sorvolo delle Frecce Tricolori, uno dei momenti più attesi della giornata.
Le iniziative prenderanno il via alle 11 con l’apertura del Villaggio Azzurro in piazza Mediterraneo, a Marina di Modica. L’area ospiterà la cerimonia inaugurale accompagnata dai saluti delle autorità, segnando l’avvio ufficiale delle celebrazioni dedicate all’anniversario dello Statuto speciale della Sicilia.
A seguire, alle 12, spazio alla Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Italiana, che si esibirà in concerto nella stessa piazza. La formazione musicale accompagnerà uno degli appuntamenti centrali del programma predisposto per ricordare una ricorrenza che rappresenta una tappa significativa nella storia dell’autonomia regionale.
L’attenzione del pubblico sarà poi rivolta al cielo. Alle 12.30 è previsto il sorvolo delle Frecce Tricolori sopra Marina di Modica, evento destinato a richiamare residenti e visitatori. L’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale rappresenta il momento più spettacolare della giornata e costituisce il principale richiamo del calendario delle celebrazioni.
Le manifestazioni proseguiranno anche in serata. Alle 19.30, nel cortile di Palazzo San Domenico, è in programma un secondo concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Italiana, che chiuderà gli appuntamenti organizzati per commemorare l’ottantesimo anniversario dello Statuto Autonomistico della Regione Siciliana.
L’iniziativa unisce il carattere istituzionale della ricorrenza a eventi aperti alla cittadinanza, distribuiti tra il litorale e il centro della città, offrendo un programma che accompagnerà Modica per l’intera giornata.