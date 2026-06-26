Gianni Occhipinti è il nuovo presidente di Federalberghi Ragusa. Dopo la sua elezione alla guida dell’associazione degli albergatori della provincia, sono arrivati gli auguri del commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, che ha sottolineato il ruolo strategico del comparto turistico per l’economia del territorio e ha espresso fiducia nel lavoro del nuovo vertice.

L’elezione di Occhipinti rappresenta un passaggio per una delle principali organizzazioni di rappresentanza delle imprese ricettive della provincia di Ragusa, chiamata a confrontarsi con le esigenze del settore turistico e con le prospettive di sviluppo del territorio.

Nel suo messaggio, Minardo ha evidenziato l’esperienza maturata dal neo presidente e la sua conoscenza del comparto alberghiero, ritenendole elementi utili per affrontare le sfide che interessano il turismo locale. Il parlamentare ha inoltre ricordato il rapporto personale che lo lega a Occhipinti, definendolo una figura capace di guidare l’associazione «con equilibrio, competenza e spirito di servizio», rappresentando le istanze degli operatori turistici della provincia.

Il turismo continua a essere uno dei settori più rilevanti dell’economia ragusana e siciliana, con il sistema dell’ospitalità chiamato a rispondere ai cambiamenti del mercato e alle esigenze di competitività delle imprese. In questo contesto, Federalberghi svolge un ruolo di rappresentanza nei confronti delle istituzioni e degli operatori del comparto.

Il messaggio di Minardo si conclude con gli auguri di buon lavoro rivolti non solo al nuovo presidente, ma anche all’intero consiglio direttivo dell’associazione, chiamato ad accompagnare l’attività di Federalberghi Ragusa nei prossimi anni.

L’elezione apre dunque una nuova fase per l’organizzazione provinciale degli albergatori, che continuerà a rappresentare le imprese del settore turistico in un territorio dove il comparto ricettivo costituisce una componente significativa dello sviluppo economico locale.