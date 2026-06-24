Modica si prepara a celebrare l’80° anniversario dello Statuto Autonomistico della Sicilia con una giornata di iniziative che coinvolgeranno l’Aeronautica Militare e interesseranno in particolare Marina di Modica. Il programma, previsto per il 26 giugno, prevede l’apertura di un villaggio tematico, l’esibizione della Banda dell’Aeronautica Militare e il sorvolo delle Frecce Tricolori, appuntamento destinato ad attirare residenti e visitatori lungo il litorale.

Le celebrazioni prenderanno il via in mattinata in piazza Mediterraneo, a Marina di Modica, dove alle 11 sarà inaugurato il cosiddetto “Villaggio Azzurro”. Dopo la cerimonia di apertura e gli interventi istituzionali, a mezzogiorno è previsto un concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare.

L’evento più atteso della giornata è fissato alle 12.30, quando le Frecce Tricolori sorvoleranno il tratto di costa della località balneare modicana. La presenza della pattuglia acrobatica nazionale rappresenta uno dei momenti centrali delle iniziative organizzate per ricordare il percorso autonomistico della Regione Siciliana a ottant’anni dalla sua istituzione.

Le manifestazioni proseguiranno anche in serata. Alle 19.30 il cortile di Palazzo San Domenico, sede del municipio, ospiterà un nuovo appuntamento musicale affidato alla Banda dell’Aeronautica Militare.

L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Maria Monisteri Caschetto, che ha confermato la partecipazione dell’Aeronautica Militare alle celebrazioni cittadine dedicate alla ricorrenza statutaria. «La nostra Città celebrerà venerdì prossimo, 26 giugno, l’80° anniversario dello Statuto Autonomistico della Sicilia con eventi che vedranno protagonista l’Aeronautica Militare Italiana», ha dichiarato il primo cittadino.

Le iniziative si inseriscono nel calendario degli appuntamenti organizzati per ricordare una delle tappe più significative della storia istituzionale siciliana. A Modica, la ricorrenza sarà accompagnata da momenti pubblici aperti alla cittadinanza e da eventi che uniscono l’aspetto commemorativo a quello spettacolare, con particolare attenzione al coinvolgimento del territorio costiero di Marina di Modica.

Per ragioni organizzative e di sicurezza, è prevedibile una significativa presenza di pubblico nelle aree interessate dagli eventi, soprattutto in occasione del sorvolo delle Frecce Tricolori.