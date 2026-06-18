Le Frecce Tricolori torneranno nei cieli del Sud-Est della Sicilia con due passaggi previsti tra la provincia di Ragusa e quella di Siracusa. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 26 giugno 2026 a Marina di Modica, mentre domenica 28 giugno la Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvolerà Noto, in quello che rappresenta un evento inedito per la città barocca. Le esibizioni rientrano nelle attività organizzative dell’Aeronautica Militare legate a una manifestazione aerea prevista nei giorni successivi.

Secondo quanto reso noto, il passaggio sui cieli di Marina di Modica interesserà il litorale della frazione balneare ragusana con un saluto della Pattuglia Acrobatica Nazionale. L’iniziativa è stata disposta dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare nell’ambito delle attività operative collegate a un air show programmato nel Sud-Est dell’isola.

La conferma delle due date è arrivata nei mesi scorsi da Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera e deputato di Forza Italia. Il programma prevede una seconda tappa il 28 giugno a Noto, dove le Frecce Tricolori sorvoleranno per la prima volta la città patrimonio Unesco.

Frecce Tricolori a Marina di Modica, attesa per il passaggio del 26 giugno

L’appuntamento del 26 giugno richiama l’attenzione di residenti e turisti presenti sulla costa ragusana. Il sorvolo rappresenta una delle iniziative collaterali legate alla manifestazione aerea organizzata nel Sud-Est siciliano e punta a rafforzare il rapporto tra le Forze Armate e il territorio.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale è una delle formazioni più conosciute dell’Aeronautica Militare e negli anni ha partecipato a eventi in Italia e all’estero, attirando migliaia di spettatori.

Per eventuali aggiornamenti sul programma e sulle disposizioni organizzative sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dell’Aeronautica Militare.