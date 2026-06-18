Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha dato il via al percorso che porterà alla nascita della Fondazione “Enjoy Barocco – South East Sicily”, organismo destinato a gestire la Destination Management Organization (DMO) del territorio. La decisione è arrivata con l’approvazione unanime della mozione presentata da Maria Monisteri, consigliere provinciale e presidente del Gal Terra Barocca.

L’obiettivo è dotare il Sud Est siciliano di uno strumento stabile per coordinare le attività di promozione turistica, marketing territoriale e sviluppo integrato dell’area vasta iblea. La futura fondazione manterrà la denominazione “Enjoy Barocco – South East Sicily”, marchio già utilizzato nelle attività di valorizzazione del territorio.

La proposta è stata esaminata sia dall’assemblea dei sindaci sia dal Consiglio provinciale, ottenendo il via libera in entrambe le sedi. La scelta si inserisce nel quadro della programmazione turistica prevista dal Programma triennale di sviluppo turistico 2026-2028.

Secondo quanto previsto, il Libero Consorzio sosterrà economicamente il progetto e promuoverà l’intero comprensorio formato dai dodici Comuni dell’area vasta iblea, con l’intenzione di rafforzare la presenza del territorio sui mercati turistici nazionali e internazionali.

«L’approvazione unanime conferma la condivisione istituzionale degli obiettivi di crescita e competitività della destinazione turistica del Sud Est siciliano, nel solco del percorso di programmazione già avviato e in coerenza con le linee del Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2026-2028. Ringrazio i sindaci e i consiglieri che hanno condiviso questo importante percorso», ha dichiarato la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari.

Con la delibera approvata si apre ora la fase che porterà alla costituzione della fondazione di partecipazione e alla definizione degli strumenti di governance della DMO, chiamata a coordinare le strategie di sviluppo turistico del Sud Est siciliano.