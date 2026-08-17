Gangi, in provincia di Palermo, ha ospitato nel fine settimana del 15 e 16 agosto 2026 la quarta edizione di “Sei parte di Noi”, la giornata che il Comune dedica ai proprietari degli immobili acquistati attraverso il progetto “Case a 1 euro”. L’appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale, ha riunito nelle sale di Palazzo Bongiorno cittadini arrivati da diversi Paesi per un momento istituzionale con il sindaco Giuseppe Ferrarello.

Tra i partecipanti figuravano proprietari giunti da Argentina, Germania, Francia e Belgio, oltre ad acquirenti provenienti da varie regioni italiane che negli anni hanno scelto di investire in un immobile nel borgo delle Madonie. È la quarta volta che il Comune organizza questa giornata, pensata per mantenere un legame diretto con chi ha comprato casa a Gangi e vive altrove.

Ad accogliere gli ospiti nelle sale nobili del palazzo è stato lo stesso sindaco Giuseppe Ferrarello, che ha rivendicato il valore del progetto portato avanti dall’amministrazione. «Questa iniziativa ribadisce con forza l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare il progetto “Case a 1 euro”, che negli anni ha trasformato il nostro borgo e ha dato vita a una comunità internazionale affezionata a Gangi», ha dichiarato Ferrarello. «Ogni anno è doveroso celebrare i nostri ambasciatori nel mondo: donne e uomini che hanno scelto una casa qui e che oggi portano con sé un pezzo della nostra identità […] Sono la prova vivente che Gangi sa accogliere: una comunità che apre le porte con rispetto, curiosità e benevolenza, trasformando un semplice acquisto in un legame autentico con la nostra storia e con la nostra gente.»

Al termine dell’incontro gli “ambasciatori” hanno attraversato a piedi le vie del centro storico, fermandosi davanti ai principali monumenti del paese, tra chiese, palazzi nobiliari e gli scorci sulle Madonie che negli anni hanno spinto molti di loro a comprare casa proprio a Gangi.