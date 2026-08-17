Un episodio ancora da chiarire si è verificato nelle ultime ore all’impianto di atletica leggera «Laura Guastella» di Ragusa, dove il grande materasso di caduta del salto in alto è stato trovato spostato e alcune sbarre di ferro sulla pista sono state smontate. La segnalazione è arrivata da un cittadino ed è stata presa in carico dall’ufficio Sport del Comune, che dovrà verificare l’origine di quanto accaduto e ripristinare le attrezzature.

Resta da capire cosa abbia provocato lo spostamento e lo smontaggio delle strutture. Tra le ipotesi c’è quella del forte vento che negli ultimi giorni ha interessato la città, ma non viene esclusa la possibilità di un atto di vandalismo.

Sul caso è intervenuto il consigliere comunale Sergio Firrincieli, che, dopo aver raccolto la segnalazione, ha informato l’ufficio Sport del Comune. «Ogni segnalazione dei cittadini è preziosa – ha dichiarato – perché ci consente di intervenire tempestivamente e risolvere situazioni che compromettono il decoro e la funzionalità degli impianti pubblici».

L’ufficio Sport ha già preso in carico la situazione e dovrebbe provvedere nelle prossime ore al ripristino delle attrezzature, mentre saranno effettuate verifiche per accertare la natura dell’episodio.

L’impianto Laura Guastella è un punto di riferimento per giovani e appassionati di atletica della città. Proprio per questo Firrincieli ha richiamato l’attenzione sulla cura degli spazi sportivi pubblici e sul ruolo delle segnalazioni dei cittadini per consentire interventi tempestivi.