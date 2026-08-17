La prima giornata della festa patronale di San Bartolomeo apostolo si è conclusa ieri tra emozione, partecipazione e profonda devozione. Giarratana ha vissuto una domenica intensa, scandita da momenti di fede e tradizione che hanno riunito l’intera comunità attorno al suo Santo Patrono.

La mattinata si è aperta con la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Francesco Ottone, dedicata ai devoti e ai portatori del simulacro di San Bartolomeo. Durante la funzione, uno dei passaggi più toccanti è stato la benedizione delle magliette che i portatori indosseranno nei giorni della festa: un gesto semplice ma carico di significato, simbolo di appartenenza e di continuità di una tradizione che attraversa le generazioni.

Nel pomeriggio, il Gruppo Tamburi di Giarratana ha dato il via ai solenni festeggiamenti sfilando lungo il corso XX Settembre e animando piazza San Bartolomeo con una coinvolgente esibizione che ha richiamato numerosi spettatori. Subito dopo, la recita del Santo Rosario ha preparato il clima spirituale per il primo solenne “Scampanio” delle nuove campane, donate con generosità dalla Cappello Group S.p.A., il cui suono ha risuonato come un annuncio di festa e rinascita.

Alle 18, il momento più atteso: “A Scinnuta”, la discesa del simulacro di San Bartolomeo dalla cappella dell’Altare maggiore, accompagnata dal canto dell’inno al Santo, dal suono festoso delle campane e dai tradizionali ventiquattro colpi di cannone curati dalla ditta “Arte Pirotecnica” dei F.lli Trebbia. Un rito che ogni anno rinnova il legame profondo tra il Patrono e il suo popolo.

La giornata si è conclusa con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Padre Johns Avvupadan e con il concerto dei Broken Stick, offerto dalla “Puma Events”, che ha portato musica e allegria in piazza San Bartolomeo, gremita di persone. Tutti gli appuntamenti hanno registrato una grande partecipazione, segno della vitalità e dell’affetto che la comunità nutre per il suo Santo.

Sul piano liturgico, la settimana prosegue con la recita del Santo Rosario dalle 18,15 e le celebrazioni eucaristiche delle 18: lunedì 17 agosto con padre Johns Avuppadan, martedì 18 e mercoledì 19 con don Giuseppe Russelli, parroco della chiesa del Preziosissimo Sangue di Gesù in Ragusa.

Intanto, oggi pomeriggio alle ore 18 prenderà il via anche la XII edizione del torneo di calcio a cinque “San Bartolomeo”, che si svolgerà in notturna, un appuntamento sportivo ormai tradizionale che accompagna la festa e ne arricchisce il programma con spirito di aggregazione e sana competizione. La festa di San Bartolomeo continua dunque nel segno della fede, della tradizione e della comunità, con un entusiasmo che cresce di giorno in giorno.