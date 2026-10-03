A Pozzallo la festa della Madonna del Rosario arriva al fine settimana più atteso. Sabato 3 ottobre la serata mette insieme la veglia per il Transito di San Francesco, la sfilata delle bande e, in piazza Municipio, la 23ª Sagra delle Frittelle e il 14° Festival Danza. Il calendario prosegue domenica 4 e si chiude lunedì 5 ottobre con la messa presieduta dal vescovo di Rieti, monsignor Vito Piccinonna.

Il sabato comincia alle 18,30 con la recita del Rosario. Alle 19 si tengono la messa e la veglia di preghiera per il Transito di San Francesco d’Assisi. Alle 20 le bande “Città di Pozzallo” e “Santa Maria di Custonaci” sfilano per le vie cittadine, mentre in piazza Municipio partono sagra e festival.

Domenica, giornata di San Francesco patrono d’Italia, si comincia presto: alle 8 c’è la prima messa. Alle 10,30 le bande tornano nelle vie principali. Alle 11 la celebrazione eucaristica apre l’anno scout e catechistico, con la benedizione dei bambini e il loro affidamento alla Vergine.

In serata, dopo il Rosario delle 18,30 e la messa delle 19, alle 20 parte il cammino con San Francesco per le strade della città. Il percorso attraversa diversi quartieri e prevede una sosta alla casa delle Suore Francescane.

Lunedì 5 ottobre, dopo il Rosario delle 18,30, alle 19 la concelebrazione eucaristica sarà presieduta da monsignor Vito Piccinonna, vescovo di Rieti.

Al fine settimana si arriva dopo diverse serate ospitate dalle parrocchie. Mercoledì 30 settembre la messa è stata animata dalla comunità di Santa Maria di Portosalvo ed è seguita l’Adorazione eucaristica carismatica diocesana, guidata dai gruppi del Rinnovamento nello Spirito. Giovedì 1° ottobre è toccato alla parrocchia di San Giovanni Battista, con la preghiera comunitaria delle “Sette Allegrezze di Maria”.

Venerdì 2 ottobre la messa è stata dedicata al ricordo dei giovani defunti. Più tardi, in piazza San Pietro, le giovani coppie della parrocchia hanno curato l’iniziativa “La Forza della Vita”.