A Vittoria via Cavour non è più il punto di ritrovo delle famiglie, e i giovani stanno lasciando il centro storico. Lo dice Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia. Punta il dito contro degrado, poca illuminazione e mancanza di controlli, e annuncia una serie di incontri con le associazioni di categoria per preparare un piano di rilancio della zona.

La Rosa parte dalla sua esperienza. Ha due figlie, e la domanda che si fa riguarda loro: «È normale che, per far uscire i nostri ragazzi in sicurezza, dobbiamo accompagnarli in spazi che non appartengono neppure alla vita pubblica della città? Siamo arrivati a un punto che considero assurdo e preoccupante».

Per decenni via Cavour è stata la strada dello shopping, degli appuntamenti e del passeggio. «Via Cavour è stata il salotto buono della città, l’orgoglio di intere generazioni di vittoriesi. Oggi, invece, viene evitata da molti cittadini», ha detto La Rosa. Come cause indica il buio, il degrado e l’assenza di controlli, una situazione che secondo lui «merita risposte immediate».

Per l’esponente azzurro però la sicurezza è solo una parte del problema. L’altra riguarda i negozi. «Le attività fanno sempre più fatica a resistere, alcune chiudono e altre rinunciano a investire. Dietro ogni saracinesca che si abbassa c’è una famiglia che vede compromesse le proprie prospettive». La Rosa la definisce «una delle sconfitte più gravi per chi amministra una comunità», e la frase suona come una critica diretta all’amministrazione comunale.

«I nostri figli hanno il diritto di vivere Vittoria in totale sicurezza», ha aggiunto. «Da padre, prima ancora che da uomo politico, non voglio rassegnarmi a questo declino». Secondo il segretario la città ha «tutte le carte in regola» per tornare a essere un punto di riferimento per giovani e famiglie.

Per ora mancano i numeri. Non si sa quante attività abbiano chiuso in via Cavour negli ultimi anni, e su illuminazione e vigilanza non ci sono ancora proposte precise. La Rosa le rinvia al confronto con le categorie produttive.

Forza Italia, ha annunciato il segretario cittadino, organizzerà incontri con le associazioni di categoria per arrivare a proposte di rilancio dell’area. Le date non sono ancora state fissate. «Vittoria ha bisogno di cambiare aria e di ritrovare l’orgoglio della propria identità», ha detto La Rosa.