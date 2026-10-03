Incidente stamattina a Comiso. Secondo le prime informazioni n’auto si è ribaltata, in viale Europa, nei pressi della piscina comunale, dopo aver urtato alcune vetture parcheggiate lungo la strada. Al volante c’era una donna, che ha riportato ferite lievi.

La dinamica è ancora da chiarire. La conducente ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro le auto in sosta e poi si è capovolto sulla carreggiata. Perché l’auto sia uscita di traiettoria non è ancora noto. A chiamare i soccorsi sono stati i residenti e gli automobilisti che in quel momento passavano lungo il viale.

I sanitari del 118 hanno raggiunto la donna e le hanno prestato le prime cure sul posto. Le sue condizioni non preoccupano.

In viale Europa sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la sequenza dell’incidente. Gli investigatori stanno valutando le cause della perdita di controllo.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per tutta la durata dei soccorsi e fino alla rimozione del veicolo ribaltato. (Foto Assenza)