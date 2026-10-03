La Polizia Postale torna nelle scuole della Sicilia orientale con “Una Vita da Social – Action Week”. È un’iniziativa straordinaria contro bullismo, cyberbullismo e violenza online tra i più giovani. Gli incontri li organizzano il Centro operativo per la sicurezza cibernetica Sicilia Orientale di Catania e le sezioni operative di Messina, Ragusa e Siracusa. Fanno parte della XIV edizione della campagna itinerante della Polizia di Stato, partita a Roma il 28 settembre.

La settimana straordinaria nasce dopo i recenti episodi di violenza commessi da minorenni, e la Polizia Postale l’ha avviata in tutta Italia. Gli agenti della Specialità andranno nelle scuole e nei luoghi dove si ritrovano i ragazzi. L’obiettivo è raggiungere quanti più studenti possibile.

Con i ragazzi si parlerà di bullismo e cyberbullismo, ma anche di sextortion, cioè il ricatto basato su immagini o video intimi, e della diffusione di contenuti privati senza consenso. Ci sarà spazio anche per i rischi legati alle nuove tecnologie, con indicazioni pratiche per usare in modo più sicuro gli strumenti digitali.

Non sono stati indicati il calendario degli incontri né gli istituti coinvolti, nemmeno per la provincia di Ragusa.

“Una Vita da Social” non si esaurirà con la settimana straordinaria: la campagna proseguirà nei prossimi mesi per portare il tema della sicurezza in rete a migliaia di giovani.

Il punto di partenza è il lavoro dello scorso anno scolastico. Il Centro operativo Sicilia Orientale ha tenuto 312 incontri di educazione alla legalità e ha coinvolto oltre 31.421 persone tra studenti, docenti e genitori.