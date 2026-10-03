A Vittoria la Polizia Locale ha identificato 34 persone, sequestrato 5 monopattini e contestato 8 verbali durante un nuovo servizio di controllo nel centro storico. Gli obiettivi sono i bivacchi, il degrado urbano e le irregolarità nella circolazione dei monopattini.

In strada c’erano 12 agenti. Hanno controllato via Cavour, piazza del Popolo, via Cacciatori, via Vicenza e i Portici Vittoria Colonna. In queste zone hanno verificato anche 5 automobili.

Questo servizio fa parte di un presidio che va avanti da settimane nel centro della città. Il comando non vuole solo sanzionare chi viola le regole, ma anche prevenire le situazioni che rovinano piazze e strade frequentate ogni giorno da residenti, commercianti e passanti.

Secondo la Polizia Locale, i cittadini notano che ci sono più agenti tra le vie e le piazze del centro, e hanno l’impressione di un centro storico più ordinato e più controllato.

I controlli continueranno nei prossimi giorni.