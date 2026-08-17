A trent’anni dal diploma, gli ex studenti della V A del 1996 dell’Istituto “Galileo Galilei” di Modica si sono ritrovati per una serata nel centro storico della città, tornando insieme dopo tre decenni dall’ultimo suono della campanella.

All’incontro hanno partecipato 14 ex compagni di classe, oggi con famiglie e professioni diverse, mentre altri cinque non hanno potuto prendere parte alla rimpatriata per motivi di lavoro.

All’appello hanno risposto Valeria Adamo, Ezio Aprile, Marco Ascenzo, Valentina Barone, Peppe Buffa, Davide Caruso, Marco Cesareo, Calogero Di Caro, Stefania Dore, Paola Iabichino, Giorgio Occhipinti, Carmelo Poidomani, Davide Sammito e Graziana Vicari. Assenti Alessandro Basile, Katya Blandino, Giovanni Fazio, Annalisa Di Raimondo e Dario Schembari.

La serata è trascorsa tra risate, aneddoti e ricordi degli anni trascorsi al “Galileo Galilei”, che per quella classe era diventato una seconda casa. Il ritrovo ha riportato indietro nel tempo gli ex studenti, accomunati dai ricordi della maturità e dagli anni condivisi sui banchi di scuola.

A distanza di tre decenni, la rimpatriata è stata anche l’occasione per ritrovare un legame nato durante gli anni scolastici e rimasto vivo nonostante le diverse strade percorse dopo il diploma.