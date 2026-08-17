La società di gestione dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, SAC, ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2 dello scalo. Il provvedimento, scattato oggi, lunedì 17 agosto, è legato all’attività eruttiva dell’Etna e alla conseguente emissione di cenere vulcanica in atmosfera, che ha reso necessario limitare l’operatività di parte dell’aerostazione.
La restrizione riguarda soprattutto chi deve atterrare: gli arrivi sono stati contingentati a un massimo di cinque aerei l’ora, fino alle 14 di lunedì 17 agosto. Diversa la situazione per chi parte da Catania: i decolli proseguono senza limitazioni imposte dallo scalo.
SAC raccomanda a chi ha un volo in programma di verificarne lo stato direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto, così da evitare spostamenti inutili in caso di ritardi o cancellazioni legati alla situazione in corso.
Sulla vicenda sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore, in base all’evoluzione dell’attività eruttiva dell’Etna.