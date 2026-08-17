L’attività eruttiva dell’Etna e la contestuale presenza di cenere vulcanica in atmosfera continuano a condizionare l’operatività dell’aeroporto di Catania. SAC ha disposto la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1: fino alle 12:00 di domani, 18 agosto, gli arrivi saranno parzialmente limitati a 10 voli ogni ora, mentre non sono previste restrizioni per le partenze.
Per chi deve raggiungere Fontanarossa, la differenza principale riguarda quindi i voli in arrivo: le partenze restano al momento regolari, ma la riduzione degli atterraggi potrebbe avere conseguenze sulla programmazione dei collegamenti e sugli aeromobili in arrivo.
La società di gestione dello scalo invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, in base all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alla presenza di cenere nell’atmosfera