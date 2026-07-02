Il Centro Autismo dell’ASP di Ragusa cambierà temporaneamente sede a partire da lunedì 6 luglio, senza interrompere l’attività clinica e assistenziale rivolta alle persone con disturbo dello spettro autistico. Il trasferimento consentirà di avviare gli interventi di consolidamento antisismico dell’attuale edificio di piazza Igea, assicurando al tempo stesso la continuità dei percorsi diagnostici e terapeutici per bambini, ragazzi e famiglie che fanno riferimento al servizio.

La nuova sede sarà ospitata nei locali comunali di via Berlinguer, messi a disposizione dal Comune di Ragusa attraverso un comodato d’uso gratuito. La soluzione è stata individuata per permettere ai professionisti del Centro di continuare le attività durante tutto il periodo dei lavori previsti nell’immobile che ospita oggi la struttura.

La continuità del Centro Autismo durante i lavori

Il trasferimento riguarda il Centro diagnosi e trattamento intensivo precoce per i disturbi dello spettro autistico, servizio specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale dedicato alla presa in carico delle persone con autismo e al supporto delle loro famiglie.

L’intervento sull’attuale sede dell’ex RSA di piazza Igea rientra in un programma di riqualificazione dell’edificio, che comprende opere di consolidamento antisismico finanziate dalla Protezione civile regionale. Durante questa fase, l’obiettivo dichiarato dall’ASP è evitare interruzioni nell’assistenza, garantendo la prosecuzione delle visite, delle valutazioni cliniche e dei percorsi già avviati.

Perché il trasferimento è rilevante

Per le famiglie che seguono un percorso assistenziale, la continuità dei servizi rappresenta un elemento importante. La disponibilità di una sede alternativa consente infatti di limitare i disagi legati ai lavori edilizi e di mantenere operativo un servizio sanitario dedicato a una condizione che richiede spesso interventi multidisciplinari e programmi personalizzati.

Secondo quanto comunicato dall’Azienda sanitaria, la nuova sistemazione permetterà di conservare adeguati standard di accoglienza e assistenza per tutta la durata del cantiere.

La convenzione tra ASP e Comune

La permanenza nei locali di via Berlinguer è prevista da una convenzione sottoscritta tra l’ASP di Ragusa e il Comune, con validità fino al 31 dicembre 2027. L’accordo disciplina l’utilizzo gratuito degli spazi durante il periodo necessario alla riqualificazione della sede originaria.

Nella giornata del trasferimento è prevista una visita istituzionale del direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, insieme al sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, per prendere visione della nuova organizzazione del servizio.

Cosa cambia per gli utenti

Per gli utenti del Centro la principale novità riguarda esclusivamente la sede in cui saranno erogate le prestazioni. L’ASP ha comunicato che il trasferimento è stato pianificato proprio per evitare sospensioni dell’attività sanitaria e consentire la prosecuzione dei percorsi assistenziali già in corso.

Le persone e le famiglie seguite dal Centro potranno quindi continuare a fare riferimento al servizio anche durante gli interventi di riqualificazione dell’immobile di piazza Igea.