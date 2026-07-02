La Sicilia si prepara a una giornata caratterizzata da forte instabilità atmosferica. Per venerdì 3 luglio il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla valida per tutte le province dell’Isola, compresa Ragusa, in previsione di temporali localmente intensi, raffiche di vento, grandinate e un sensibile abbassamento delle temperature.

Secondo le previsioni, il peggioramento sarà favorito dall’arrivo di correnti atlantiche più fresche, destinate a favorire la formazione di una circolazione depressionaria sul basso Tirreno. Questa evoluzione determinerà un aumento dell’instabilità soprattutto nel corso del pomeriggio, quando i fenomeni potrebbero risultare più diffusi e intensi.

Nel bollettino diffuso dalla Protezione civile si legge che, dalla tarda serata di giovedì 2 luglio e per le successive 18-24 ore, sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. I quantitativi di pioggia attesi sono indicati come generalmente deboli o moderati, ma con possibili intensificazioni durante i temporali.

Le prime precipitazioni dovrebbero interessare in particolare i settori settentrionali dell’Isola già nelle ore del mattino, mentre sul resto della regione il cielo si presenterà molto nuvoloso con schiarite più probabili lungo le aree meridionali. Nel pomeriggio è previsto un deciso aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali anche di forte intensità, che potranno essere accompagnati localmente da grandinate e nubifragi, mentre i settori più meridionali potrebbero registrare fenomeni più isolati.

Tra gli effetti più evidenti del peggioramento è previsto anche un calo delle temperature, che nelle zone interessate dai temporali potrà raggiungere 6-7 gradi in meno rispetto ai valori precedenti. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali, con intensità moderata e rinforzi fino a forti sul Canale di Sicilia e sullo Ionio. I mari saranno generalmente mossi o molto mossi, con condizioni di mare agitato nello Stretto di Sicilia.

L’allerta gialla segnala uno scenario di ordinaria criticità che richiede comunque particolare attenzione negli spostamenti e nelle attività all’aperto, soprattutto durante le fasi più intense del peggioramento.