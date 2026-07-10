Il Frigintini apre il mercato con l’ingaggio di Giorgio Mallia. Il difensore modicano, classe 2007, vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione dopo l’esperienza maturata al Noto, dove aveva concluso l’ultima parte del campionato.

Per il giovane centrale si tratta di un ritorno nella sua città. Cresciuto nel Real Modica, Mallia ha proseguito il proprio percorso nelle giovanili di Vibonese e Crotone, per poi rientrare in Sicilia e giocare una stagione e mezza con il Modica Calcio nel campionato di Eccellenza. Lo scorso dicembre aveva lasciato i rossoblù per trasferirsi al Noto, formazione di Promozione.

Con il suo arrivo, il Frigintini punta ad aggiungere qualità e profondità al reparto arretrato affidato al tecnico Ciccio Di Rosa. Nonostante la giovane età, Mallia ha già accumulato esperienze nel calcio senior e rappresenta uno dei prospetti più interessanti del territorio ibleo.

Figlio dell’ex calciatore Tony Mallia, che in passato ha vestito la maglia del Modica Calcio, il difensore prosegue così il proprio percorso tornando a giocare nella sua città, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante nella nuova stagione del Frigintini.